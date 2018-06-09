Дональд Трамп назвал саммит G7 очень успешным

9 июня 2018 18:35

Президент США Дональд Трамп назвал саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде очень успешным, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы провели невероятно успешное (заседание) G7", - заявил Трамп журналистам по итогам своего участия в саммите.

Президент США намерен покинуть саммит "Большой семерки" в Канаде раньше времени и отправиться в Сингапур, где 12 июня запланирована его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az