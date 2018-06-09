Дональд Трамп назвал саммит G7 очень успешным
9 июня 2018 18:35 243
Президент США Дональд Трамп назвал саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде очень успешным, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы провели невероятно успешное (заседание) G7", - заявил Трамп журналистам по итогам своего участия в саммите.
Президент США намерен покинуть саммит "Большой семерки" в Канаде раньше времени и отправиться в Сингапур, где 12 июня запланирована его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!