Дональд Трамп назвал саммит G7 очень успешным

Президент США Дональд Трамп назвал саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде очень успешным, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы провели невероятно успешное (заседание) G7", - заявил Трамп журналистам по итогам своего участия в саммите.

Президент США намерен покинуть саммит "Большой семерки" в Канаде раньше времени и отправиться в Сингапур, где 12 июня запланирована его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.