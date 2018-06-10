В Иране обезвредили террористическую группировку

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обезвредил террористическую группировку из семи боевиков вблизи ирано-иракской границы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

"Вооруженная террористическая группировка, намеревающаяся проникнуть в страну (Ирак - ред.) и совершить подрывы и акты нарушения безопасности... были окружены и полностью обезврежены", - говорится в заявлении КСИР.

Как сообщается в заявлении, часть боевиков были убиты, другие получили ранения. Силовики также изъяли оружие, боеприпасы и снаряжение боевиков.