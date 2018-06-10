Сильный взрыв в Египте, десятки пострадавших - ПОДРОБНОСТИ

10 июня 2018 07:05

По меньшей мере 39 человек пострадали в субботу вечером в результате взрыва и последующего пожара в промышленной зоне Бург эль-Араб в пригороде Александрии на севере Египта. Об этом, как передает ТАСС, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны, передает издание Al Youm as Sabia.

По данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, взрыв на предприятии по производству алюминия для холодильных установок произошел в результате выброса газа. Пожар охватил сразу три смежных завода, расположенных на одной территории.

На месте ЧП работают пожарные расчеты. Пострадавшие доставлены в больницы.
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