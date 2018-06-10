Сильный взрыв в Египте, десятки пострадавших - ПОДРОБНОСТИ
10 июня 2018 07:05 159
По меньшей мере 39 человек пострадали в субботу вечером в результате взрыва и последующего пожара в промышленной зоне Бург эль-Араб в пригороде Александрии на севере Египта. Об этом, как передает ТАСС, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны, передает издание Al Youm as Sabia.
По данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, взрыв на предприятии по производству алюминия для холодильных установок произошел в результате выброса газа. Пожар охватил сразу три смежных завода, расположенных на одной территории.
На месте ЧП работают пожарные расчеты. Пострадавшие доставлены в больницы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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