В Японии экстренно сел пассажирский лайнер
10 июня 2018 09:07 499
Пассажирский Airbus A320 японской бюджетной авиакомпании Peach Aviation совершил в воскресенье экстренную посадку с поврежденным двигателем в аэропорту города Сендай на северо-востоке главного острова страны Хонсю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает информационное агентство Kyodo, на борту самолета были 150 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. По плану лайнер направлялся в Сендай из международного аэропорта Кансай на юго-западе острова Хонсю, однако из-за инцидента приземлился вне графика.
Сообщается, что проблемы возникли с левым двигателем самолета. Из-за экстренной посадки на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта. В настоящее время выясняются причины аварии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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