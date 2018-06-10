В Японии экстренно сел пассажирский лайнер

Пассажирский Airbus A320 японской бюджетной авиакомпании Peach Aviation совершил в воскресенье экстренную посадку с поврежденным двигателем в аэропорту города Сендай на северо-востоке главного острова страны Хонсю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, на борту самолета были 150 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. По плану лайнер направлялся в Сендай из международного аэропорта Кансай на юго-западе острова Хонсю, однако из-за инцидента приземлился вне графика.

Сообщается, что проблемы возникли с левым двигателем самолета. Из-за экстренной посадки на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта. В настоящее время выясняются причины аварии.