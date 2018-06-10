В Японии экстренно сел пассажирский лайнер

10 июня 2018 09:07

Пассажирский Airbus A320 японской бюджетной авиакомпании Peach Aviation совершил в воскресенье экстренную посадку с поврежденным двигателем в аэропорту города Сендай на северо-востоке главного острова страны Хонсю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, на борту самолета были 150 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. По плану лайнер направлялся в Сендай из международного аэропорта Кансай на юго-западе острова Хонсю, однако из-за инцидента приземлился вне графика.

Сообщается, что проблемы возникли с левым двигателем самолета. Из-за экстренной посадки на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта. В настоящее время выясняются причины аварии.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az