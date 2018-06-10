В Чечне произошло землетрясение

10 июня 2018 09:16

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на воскресенье в Чечне. Об этом сообщила Единая геофизическая служба РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Землетрясение произошло <...>в районе Восточный Кавказ. Глубина - 10 км. Магнитуда - 4,5", - говорится в сообщении.

Уточняется, что землетрясение произошло в 01:49 по бакинскому времени, его эпицентр находился вблизи села Аллерой (Чеченская республика).

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