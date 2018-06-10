В Израиле палестинцу за щеку попала дымовая граната

Израильская граната со слезоточивым газом попала в лицо палестинцу из сектора Газа и застряла. Об этом сообщает агентство Reuters, чей фотограф был на месте происшествия и сделал фотографии пострадавшего, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Израильский солдат вышел из военного внедорожника и выпустил гранаты со слезоточивым газом. Демонстранты начали убегать. Они бежали назад, и у одного из них газ шел прямо из лица", - рассказал репортер.

Снаряд попал в лицо 23-летнему Хайтхему Абу Сабле (Haitham Abu Sabla) и застрял в щеке. Окровавленный молодой человек вместе с другими начал отбегать, а затем потерял сознание и упал. Первую помощь ему оказали находившиеся неподалеку медики, затем пострадавшего отвезли в больницу. Корпус гранаты извлекли хирурги, а Сабла оказался в реанимации, где его подключили к системе жизнеобеспечения.

Очевидцы рассказали, что молодой человек просто смотрел, как другие палестинцы кидают камни в сторону израильской территории.