Facebook снова поймали на тайных сливах данных

Facebook поддерживал секретные партнерские соглашения с несколькими крупными компаниями, предлагая им специальный доступ к пользовательским записям. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы суда, ередает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, "белые списки" давали возможность некоторым корпорациям получать дополнительную информацию о друзьях зарегистрированных юзеров, включая номера их телефонов. Среди компаний-партнеров, предположительно, значатся Royal Bank of Canada и Nissan Motor Company.

Журналисты отмечают, что Facebook обещала отключить доступ к этим специальным записям еще в 2015 году, однако не сдержала слово. Вице-президент компании по взаимодействию с партнерскими продуктами Име Арчибонг (Ime Archibong) заявил изданию, что соцсеть действительно дала нескольким компаниям "кратковременные расширения" для этих данных. Однако в остальном никаких поблажек не было, заявил Арчибонг.

Ранее разработчиков Facebook обвинили в тайной передаче пользовательских данных производителям смартфонов. По данным журналистов, соцсеть сформировала партнерские отношения с 60 компаниями.

В апреле 2018 года СМИ узнали о масштабной утечке пользовательских данных: под угрозой оказалась информация о 87 миллионах зарегистрированных в Facebook людей. Основатель соцсети Марк Цукерберг на допросе в конгрессе США заявил, что он сам также пострадал от утечки.