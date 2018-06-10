США накрыла эпидемия самоубийств

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал свежую статистику, согласно которой за последние 20 лет в Соединённых Штатах количество самоубийств увеличилось на 28 процентов, сообщает Business Insider. Ведомство отмечает, что количество самоубийств увеличилось практически во всех штатах. Исключение составляет лишь Невада - количество зафиксированных самоубийств в этом штате за последние 20 лет незначительно сократилось, передает Day.Az со ссылкой на Лайф

В новом отчёте отмечается, что только в 2016 году почти 45 тыс. человек свели счёты с жизнью. Такая "волна" накрыла почти все социальные группы населения и перестала зависеть от финансового положения. Из-за резкого роста числа самоубийств профильные департаменты были вынуждены пересчитать статистику по смертности, и теперь суицид официально входит в 10 самых распространённых причин смерти США, находясь в одном списке с болезнями сердца и онкологией.

При этом учёные отметили, что суициды затрагивают все возрастные группы населения - людей в возрасте от 10 лет до 70. При этом отдельно отмечается, что с 2008 по 2015 год удвоилось количество подростков и людей среднего возраста (от 10 до 35 лет), которых госпитализировали и принудительно лечили после попыток покончить с собой.