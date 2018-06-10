В Грузии избили российского парапланериста

В Грузии местные жители горнолыжного курорта Гудаури избили парапланериста из России. После побоев мужчина попал в больницу с переломом носа, травмой ребер и внутренних органов, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Все произошедшее было записано на камеру видеорегистратора в машине, на которой приехал россиянин. По данным местных СМИ, пострадавший - турист Федор Челышев. Группа мужчин окружила его автомобиль и заставила выйти из салона. Местные заявили, что одного из них пытались скинуть со скалы туристы, и теперь им нельзя приезжать сюда.

Челышев пытался поговорить с ними и выяснить, кого и чем обидел лично он, но вместо объяснений его стали избивать. Затем разъяренная толпа прогнала его и других спортсменов-экстремалов из России и Украины с площадки для запуска параплана, а их машину забросали камнями, передает Интерфакс.

Сейчас Челышев находится в больнице и его состояние стабильное. МВД Грузии начало расследование этого инцидента.