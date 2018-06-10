Сотрудник Tesla спит за рулем во время езды на автопилоте - ВИДЕО

В интернете появилось видео, в котором показано, как сотрудник компании Tesla Motors спит за рулем служебного электрокара во время езды с активной системой полуавтоматического управления Autopilot. Ролик разметил в YouTube пользователь Mike Cagulada, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Видео было снято в городе Фримонт, штат Калифорния, где находится крупнейшее производственное предприятие компании Tesla. "Это автопилот нового уровня или, может быть, автомобиль полностью автономный?", - спрашивает автор в описании к ролику.



В конце мая 2018 г. электрокар Tesla Model S в США врезался в полицейский кроссовер Ford Explorer. При этом водитель "Теслы" заявил, что у его автомобиля в момент ДТП был активирован режим полуавтоматического управления. Похожая авария с участием Tesla Model S произошла в американском штате Юта. Электрокар, за рулем которого находилась женщина, на скорости около 100 км/ч врезался в машину пожарной службы. Автомобилистка утверждала, что на момент аварии в электрокаре был задействован "автопилот", а сама она смотрела в экран мобильного телефона.

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