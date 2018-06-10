В России автобус столкнулся с поездом: 4 погибших, 12 раненых - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

12:29

Количество госпитализированных в столкновении автобуса, который вез артистов, и грузового поезда на переезде в Орловской области выросло до 12 человек, сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК РФ Ольга Бердникова, передает Day.Az.

"Четверо погибли, и 12 человек госпитализированы с различными травмами, есть тяжелые. Это ансамбль народной самодеятельности Лавровского сельского поселения ехал", - сказала Бердникова.

По ее словам, следствие возбудило уголовное дело по двум статьям - "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Они предусматривают до десяти лет лишения свободы.

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11:26

Четыре человека погибли, еще 11 пострадали при столкновении автобуса с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Орловской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, передает Day.Az.

"На перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Предварительно, пострадали пятнадцать человек, из них четверо погибли", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.