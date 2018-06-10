Ким Чен Ын прибыл в Сингапур

10 июня 2018 11:35

Самолет китайских авиалиний, на борту которого, предположительно находится лидер КНДР Ким Чен Ын, приземлился в аэропорту Сингапура. Об этом сообщает сингапурская газета The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В воскресенье,10 июня, запланирована встреча Ким Чен Ына с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, а 12 июня должны состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что в аэропорту Чанги приземлился грузовой самолет Ил-76, сопровождающий делегацию северокорейского лидера.

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