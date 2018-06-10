В Петербурге откроется выставка "Шедевры архитектуры Азербайджана"

В четверг, 14 июня, в Библиотеке национальных литератур откроется художественная выставка "Шедевры архитектуры Азербайджана". Мероприятие было организовано вместе с РОО "Национально-культурное объединение друзей азербайджанцев "Нахчыван". Выставку создавали 15 художников из Азербайджана и Петербурга, среди которых есть молодые и начинающие заниматься творчеством и известные мастера, передает Day.Az со ссылкой на nevnov.ru.

Азербайджан - это сокровищница памятников архитектуры. На территории страны до сих пор сохранились руины античных и средневековых городов, крепости и башни, являющиеся остатками многочисленных оборонительных сооружений, такие культовые сооружения, как храмы, монастыри и церкви. Посетителям представят литературно-музыкальную композицию "Хочу знать Азербайджан".

Вход на выставку свободный.

Адрес: Садовая улица, дом № 33.