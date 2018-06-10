Стало известно, где пройдет следующий саммит ШОС

Саммит лидеров стран ШОС в 2019 году пройдет в Кыргызстане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Председательство в организации на предстоящий период переходит к Кыргызской Республике. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2019 году в Кыргызской Республике", - говорится в информационном сообщении по итогам заседания лидеров.