Стало известно, где пройдет следующий саммит ШОС

10 июня 2018 12:50

Саммит лидеров стран ШОС в 2019 году пройдет в Кыргызстане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Председательство в организации на предстоящий период переходит к Кыргызской Республике. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2019 году в Кыргызской Республике", - говорится в информационном сообщении по итогам заседания лидеров.

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