Глава МИД Сингапура встретился с Ким Чен Ыном
10 июня 2018 12:38 111
Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Глава сингапурского МИДа также опубликовал совместное фото с северокорейским лидером.
"Встретил председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал Балакришнан.
12 июня в Сингапуре пройдет встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!