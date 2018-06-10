Глава МИД Сингапура встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава сингапурского МИДа также опубликовал совместное фото с северокорейским лидером.

"Встретил председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал Балакришнан.

12 июня в Сингапуре пройдет встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.