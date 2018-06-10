Целый город сменил освещение ради грызунов

Zuidhoek Nieuwkoop (Нидерланды) стал первым городом в мире, установившим уличное освещение, которое не вредит летучим мышам, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Искусственное ночное освещение негативно влияет на биоритмы летучих мышей и нарушает их пищевое поведение. Животные, избегая белого и желтого света, не могут эффективно охотиться на насекомых, которые собираются вокруг фонарей.

Но в 2017 году компания Signify (Нидерланды) объявила результаты исследования, показавшего, что красные светодиодные лампы ClearField не вредят рукокрылым.

Было обнаружено, что специально спроектированные лампы используют длину волны, которая не сбивает внутренний компас летучих мышей. Красный свет они воспринимают как полную темноту.

Тем не менее, лампы обеспечивают достаточное освещение для жителей города и, к тому же, являются более энергоэффективными.

Город Zuidhoek Nieuwkoop является частью проекта Natura 2000 - сети европейских природоохранных зон, где размножаются и гнездятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.