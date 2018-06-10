Ученые раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни

Знаменитая "падающая" колокольня собора Санта-Мария Ассунта в Пизе продолжает вызывать горячий интерес у исследователей, пишут "Аргументы недели". За свою многовековую историю Пизанская башня пережила две мировые войны. Она сумела устоять после четырех сильных землетрясений и продолжает принимать многомиллионные толпы туристов. Недавно ученые заявили, что, наконец, нашли ответ на вопрос, почему кампанилла не падает, передает Day.Az со ссылкой на news.rambler.ru.

По мнению специалистов, необычная устойчивость башни связана с динамическим взаимодействием почвенной структуры. Ка пояснили инженеры, высота и монолитность колокольни "в сочетании с мягкостью грунтов фундамента" значительно меняют колебательные характеристики конструкции. В результате движение почвы не приводит к обрушению башни.

Таким образом, подытожили специалисты, мягкая почва, которая когда-то спровоцировала наклон постройки, помогает ей пережить землетрясения. При этом они напомнили, что без своевременного вмешательства инженеров Пизанская башня вряд ли устояла бы до наших дней. В частности, в ходе реставрационных работ угол наклона башни удалось уменьшить с 5,5 до 3,9 градусов. Об этом сообщает Рамблер.