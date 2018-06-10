Взрыв в украинском ночном клубе, есть пострадавшие

В украинском городе Сумы мужчина в балаклаве бросил гранату в охранников ночного клуба, сообщает "112 Украина" со ссылкой на начальника отдела коммуникации Национальной полиции в Сумской области Эльвиру Биганову, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате происшествия пострадали семь человек.

"Сейчас люди доставлены каретами "скорой" в больницу. Могу сказать, в 6:00 часов утра на линию "102" поступило сообщение о том, что произошел взрыв в ночном клубе "Луна". На место происшествия были сразу направлены патрульная служба полиции, следственно-оперативная группа", - заявила Биганова.

Бросивший гранату мужчина был задержан, отмечается, что на момент совершения преступления он был пьян.