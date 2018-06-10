В Японии автомобиль врезался в супермаркет, много раненых

Автомобиль врезался в здание супермаркета в японском городе Сибукава префектуры Гумма, ранения различной степени тяжести получили не менее 14 человек, еще один человек находится без сознания, передает телеканал NHK.

По данным местной полиции, инцидент произошел около 16 часов по местному времени (11.00 по бакинскому времени). Автомобиль, за рулем которого находился 55-летний мужчина, влетел через стеклянную витрину в торговый зал супермаркета, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В результате девять человек получили тяжелые травмы, еще пятеро - травмы средней степени тяжести. Один человек находится без сознания.

Причина инцидента устанавливается. Других подробностей пока нет.