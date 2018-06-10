Четырех человек не пустили в Сингапур из-за предстоящего саммита

По меньшей мере четырех человек не пустили в Сингапур из-за опасений за безопасность предстоящего саммита между лидерами США и КНДР, сообщает издание Straits Times со ссылкой на министра внутренних дел страны Касивисванатана Шанмугама.

Как сообщил министр, одного из этих человек не пустили в страну, после того как сотрудники таможенной службы посчитали его поведение опасным, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он не отвечал на вопросы, которые ему задавали офицеры таможенной службы. Когда они проверили его мобильный телефон, то увидели, что он посещал сайты о подрывах террористов-смертников. Они (сотрудники - ред.) приняли решение, что его нельзя пускать", - заявил глава МВД.

Он уточнил, что мужчина был гражданином "азиатской страны".

На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В районе сингапурской гостиницы St.Regis, где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын, приняты усиленные меры безопасности.