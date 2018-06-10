В Северном Голливуде произошла стрельба

10 июня 2018 15:26

Стрельба произошла в Северном Голливуде, пострадали семь человек, сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пожарная служба Лос-Анджелеса прибыла на место стрельбы ... У пяти человек огнестрельные ранения, у еще двух ранения другого характера", - говорится в сообщении на сайте пожарной службы.

Отмечается, что пострадали пять мужчин и две женщины, они госпитализированы. Подробности инцидента не приводятся. По данным телеканала NBC, стрельба произошла примерно в 1.00 по местному времени (12.00 по бакинскому времени) на вечеринке в частном доме.

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