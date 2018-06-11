В России придумали лазерную пушку для уничтожения космического мусора

Специалисты Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в состав "Роскосмоса") разрабатывают технологию сведения космического мусора с орбиты с помощью воздействия на него лазерным лучом, говорится в докладе НПК СПП, представленном в РАН. Копия доклада имеется в распоряжении РИА Новости, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что лазер для "отстрела" космического мусора может появиться на Международной космической станции. Изначально идея такой установки принадлежала ученым из Японии, но в дальнейшем к ее проработке подключились специалисты из Европы и России. Планируется, что в результате воздействия лазера на космический мусор тот будет испаряться.

"Для демонстрации возможности удаления обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах поддержать предложение АО "НПК СПП" о проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию оптической локационной системы с использованием твердотельного лазера и приемо-передающей адаптивной оптической системы", - говорится в предложении.

В НПК СПП подтвердили РИА Новости наличие такого документа, но отказались от комментариев.

В "лазерную пушку" предлагается переделать трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова. Сам телескоп сейчас находится в стадии строительства. Основное его предназначение - мониторинг космического пространства с целью отслеживания спутников и угрожающего им космического мусора. В качестве источников питания рассматриваются два варианта твердотельных генераторов разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

С помощью лазерного импульса ученые планируют испарять вещество с поверхности космического мусора, постепенно растворяя его в пространстве, используя метод лазерной абляции.