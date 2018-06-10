На военной базе в Бельгии поймали пацифистов

В Бельгии задержаны за проникновение на военную базу восемь активистов организации "Действовать ради мира". На базе ВВС Клейне-Брогель пацифисты изобразили символическое изъятие американских ядерных боеголовок: по заявлению организации, они "незаконно хранятся там более 60 лет", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Боеголовки" предполагается доставить в Брюссель и вручить их лидерам стран НАТО в период проведения там саммита альянса 11-12 июля, передает "Интерфакс". Задержали активистов обычные полицейские, однако, по сообщению телеканала RTBF, их может допросить военная полиция. По данным бельгийских СМИ, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Сами активисты характеризуют свою акцию как "отличный успех в рамках ядерного разоружения", и как "ясное послание федеральному правительству" Бельгии о необходимости незамедлительно разработать "дорожную карту" для удаления ядерного оружия с бельгийской территории и подписания договора ООН о запрещении ядерного оружия.

Грядущий саммит НАТО борцы за мир осуждают и заявляют, что настало время "сказать нет ядерному разбазариванию", которое "обходится в миллиарды и подстегивает всемирную гонку вооружений".