Впервые в истории UFC в Зал Славы будет включена женщина

10 июня 2018 16:54

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи будет включена в Зал Славы Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает MMA Fighting, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, Роузи станет первой женщиной в истории UFC, которая попадет в список прославленных бойцов.

Наряду с этим, 31-летняя американка является первой женщиной, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо, а также первой представительницей женского пола, которая подписала контракт с UFC.

Официальная церемония по включению Роузи в Зал Славы состоится в Лас-Вегасе 5 июля.

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