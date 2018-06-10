Впервые в истории UFC в Зал Славы будет включена женщина
10 июня 2018 16:54 293
Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи будет включена в Зал Славы Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает MMA Fighting, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, Роузи станет первой женщиной в истории UFC, которая попадет в список прославленных бойцов.
Наряду с этим, 31-летняя американка является первой женщиной, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо, а также первой представительницей женского пола, которая подписала контракт с UFC.
Официальная церемония по включению Роузи в Зал Славы состоится в Лас-Вегасе 5 июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:14 170
В Германии загорелся завод BMW
16:40 251