В Германии загорелся завод BMW

Трое рабочих пострадали в результате пожара на заводе BMW на юге Германии, сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на заводе BMW в городе Ландсхут в федеральной земле Бавария. Из-за пожара в городе было сильное задымление. Жителям города рекомендовали закрывать окна и двери домов.

Как сообщила полиция, пожарным удалось устранить возгорание, его причины устанавливаются.