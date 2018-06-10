В Германии загорелся завод BMW

10 июня 2018 17:14

Трое рабочих пострадали в результате пожара на заводе BMW на юге Германии, сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на заводе BMW в городе Ландсхут в федеральной земле Бавария. Из-за пожара в городе было сильное задымление. Жителям города рекомендовали закрывать окна и двери домов.

Как сообщила полиция, пожарным удалось устранить возгорание, его причины устанавливаются.

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