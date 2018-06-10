Глава МИД Германии прокомментировал отказ Трампа от подписания коммюнике по итогам G7

10 июня 2018 18:20

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас прокомментировал решение президента США Дональда Трампа не подписывать совместное заявление по итогам саммита G7 ("большой семерки"), передает Reuters.

По словам Мааса, решение американского президента не стало сюрпризом для других членов организации, поскольку аналогичным образом Трамп вел себя по отношению к ядерному соглашению по Ирану и климатическому соглашению, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В течение нескольких секунд вы можете разрушить доверие постом из 280 знаков в твиттере", - сказал Маас.

Он добавил, что на восстановление доверия потребуется гораздо больше времени.

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