Глава МИД Германии прокомментировал отказ Трампа от подписания коммюнике по итогам G7
10 июня 2018 18:20 296
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас прокомментировал решение президента США Дональда Трампа не подписывать совместное заявление по итогам саммита G7 ("большой семерки"), передает Reuters.
По словам Мааса, решение американского президента не стало сюрпризом для других членов организации, поскольку аналогичным образом Трамп вел себя по отношению к ядерному соглашению по Ирану и климатическому соглашению, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В течение нескольких секунд вы можете разрушить доверие постом из 280 знаков в твиттере", - сказал Маас.
Он добавил, что на восстановление доверия потребуется гораздо больше времени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!