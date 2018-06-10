Нетаньяху пообещал спасти миллионы иранцев от засухи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал перевести на фарси и выложить в интернет передовые технологии водопользования, которые помогут миллионам иранцев справиться с засухой и избежать голода, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он озвучил оценки самих иранских властей, согласно которым 96% страны в той или иной мере подвержены засухе, а 50 миллионов ее жителей могут быть вынуждены покинуть свои дома из-за изменений климата.

"Израиль знает, как предотвратить экологическую катастрофу в Иране. Я хочу поделиться этим знанием с иранским народом... Мы запустим интернет-сайт на фарси с подробными инструкциями, как перерабатывать сточные воды, спасти урожай и накормить свои семьи", - сказал Нетаньяху, чье англоязычное видеообращение опубликовано в социальных сетях.

"Иранский режим кричит: "Смерть Израилю". В ответ Израиль кричит: "Жизнь народу Ирана". Иранский народ хороший и достойный. Он не должен в одиночку противостоять жестокому режиму. Мы с вами", - добавил он.

Иранские власти с их ядерными амбициями, региональной экспансией и антиизраильской риторикой в Иерусалиме возвели в ранг угрозы номер один для национальной безопасности, но при этом регулярно подчеркивают, что враждебность не распространяется на рядовых жителей страны.