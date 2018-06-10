Актера Винса Вона задержала полиция Калифорнии

В Калифорнии полицейские задержали американского актера Винса Вона. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Вона задержали 10 июня в 4.00 в городе Манхэттен-Бич, так как он управлял машиной будучи нетрезвым, а также находился в состоянии наркотической интоксикации.

По имеющимся данным, актер все еще находится под стражей.