В США назвали заявление Трюдо на G7 «ножом в спину»

10 июня 2018 19:33

Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу назвал слова канадского премьера Джастина Трюдо о введенных США пошлинах на импорт алюминия и стали "ножом в спину", сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кудлоу, у Канады есть "огромные пошлины" на определенные молочные и другие продукты, которые составляют 290% или 295%.

"Он (Трюдо. - Газета.Ru) действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей G7", - заявил Кудлоу.

Он добавил, что канадский премьер совершил ошибку, которую должен исправить, взять свои слова обратно пожелать Трампухорошего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее Трюдо пригрозил американскому президенту Дональду Трампу жестким ответом в случае, если американская сторона продолжит вводить заградительные пошлины на сталь и алюминий.

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