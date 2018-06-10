"Хаббл" сделал снимок карликовой галактики с ярчайшим ядром

Американские астрономы с помощью телескопа "Хаббл" получили снимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре, сообщает пресс-служба NASA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Галактика IC 4870 располагается в созвездии Павлина на расстоянии 28 миллионов световых лет от Земли. Она обладает активным галактическим ядром, которое настолько ярко освещает ее центральную область, что способно затмить целую галактику.

IC 4870 принадлежит к типу сейфертовских галактик, которым свойственны эмиссионные линии, свидетельствующие о сильных выбросах газа. Скорость этих выбросов может достигать нескольких тысяч километров в секунду. Всего они составляют около процента от наблюдаемых спиральных галактик.