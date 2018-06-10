Трамп поддержал идею запустить сеть McDonald's в КНДР

10 июня 2018 19:46

Президенту США Дональду Трампу понравилась идея запустить сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Северной Корее. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Американский лидер поддержал предложение о появлении в КНДР известных американских коммерческих организаций, и McDonald's в частности. Но это зависит от урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

Также представители президента также рассматривают возможность пригласить в Соединенные Штаты северокорейских гимнастов и симфонический оркестр Пхеньяна с целью начать постепенное улучшение отношений, в том числе и в культурной сфере.

Кроме того, может рассмотреть вопрос об установлении официальных отношенийс КНДР и размещении посольства в Пхеньяне. 

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