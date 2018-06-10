Президент Франции высказался об уходе Зидана из «Реала»

10 июня 2018 19:59

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение об уходе своего соотечественника Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не был удивлен решением Зизу покинуть "Реал". Это разумное решение", - приводит слова Макрона TF1.

45-летний Зидан возглавлял основную команду "сливочных" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал девять трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов.

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