В сирийском Идлибе в результате авиаудара погибли 17 человек

Сегодня авиация сирийской армии нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариха в сирийской провинции Идлиб. Погибли 17 мирных жителей. Об этом сообщает "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В частности, в результате удара по зданию детской больницы в Тефтеназе погибли пять человек, среди них - трое детей. В целом в Тефтеназе погибли 13 человек. В Арихе погибли два сирийца, в Биннеше и Рам Хамдане по одному. Раненых доставили в близлежащие госпитали.

Напомним, количество погибших от авиаударов по деревне в контролируемой сирийскими повстанцами провинции Идлиб, нанесенных 7 июня, выросло до 51 человека, еще около 60 человек были ранены.