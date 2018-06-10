Надаль в 11-й раз стал победителем «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем теннисного турнира Ролан Гаррос 2018 года с призовым фондом в 39 197 000 евро, который проходи в Париже. В финале турнира "Большого Шлема" Надаль обыграл дебютанта таких матчей австрийка Доминика Тима - 6:4, 6:3, 6:2. Встреча продлилась два часа и 44 минуты, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Надаль одержал 17-ю победу на турнирах "Большого Шлема" и в рекордный 11 раз выиграл Открытый чемпионат Франции. Предыдущее достижение принадлежало уме же. Испанец побеждал в Париже в 2005-2008, 2010-2014 и 2017-2018 годах.