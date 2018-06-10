В Белом доме за нечестную дипломатию пообещали "место в аду"

Зарубежным лидерам, которые проводят нечестную дипломатию в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, "уготовано место в аду", заявил директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телепрограммы Fox News Sunday, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Каждому зарубежному лидеру, который проводит нечестную дипломатию в отношениях с президентом Дональдом Трампа, а затем напоследок пытается ударить его ножом в спину, уготовлено место в аду", - заявил Наварро.

В воскресенье главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ударил США "ножом в спину".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита G7 в Канаде. В своем микроблоге в Twitter Трамп объяснил, что такое решение он принял из-за ряда высказываний канадского премьера о том, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею".

Пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад заявил, что премьер Канады отрицает, что он назвал введенные США пошлины на импорт стали и алюминия "оскорбительными" после отъезда Трампа из Канады в Сингапур.

Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Ранее о том, что коммюнике согласовано всеми странами сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позднее документ был обнародован. Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.