В Эстонии вновь вспыхнул пожар на военном полигоне
10 июня 2018 21:47 179
На центральном военном полигоне у села Пала волости Куусалу в Эстонии, где в начале июня был потушен сильный пожар, вновь возникло возгорание, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Пожар распространился на площади 3,5 гектара. Горят пни и груды веток. На месте работают 13 пожарных машин", - сообщил в воскресенье пресс-секретарь Спасательного департамента республики изданию Postimees.
Спасатели выразили уверенность, что не допустят распространения огня на большую площадь.
Спасательный департамент 1 июня ликвидировал пожар на центральном военном полигоне, который продолжался целую неделю. Тогда максимальная площадь пожара составляла 164 гектара.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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