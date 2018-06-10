Тайсон Фьюри назвал дату своего следующего поединка

10 июня 2018 21:55

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО), который сегодня вернулся в ринг после длительного перерыва, победив техническим нокаутом в четвертом раунде албанца Сефера Сефери (23-2, 21 КО), проведет свой следующий бой в 18 августа в Белфасте, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Об этом сразу после победы Фьюри над Сефери сообщил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен. А вот имя следующего соперника Фьюри Уоррен пока не назвал.

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