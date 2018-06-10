В Грузии задержали четырех человек за избиение российского парапланериста
МВД Грузии задержало четырех человек по делу об избиении российского парапланериста Федора Челышева в горнолыжном курорте Гудаури, говорится в заявлении министерства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В субботу в социальной сети Facebook было опубликовано видео физической расправы толпы людей над российским парапланеристом Федором Челышевым. По данным пользователей соцсети, у него сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы, Челышев госпитализирован, его состояние стабильное. В МВД Грузии ранее заявили РИА Новости, что начато расследование по статьям о насилии и повреждении чужого имущества.
"Следствием установлено, что 9 июня текущего года, в Гудаури, около территории гостиницы "Бидара", гражданам России Федору Челышеву и Сергею Дементьеву оказали физическое оскорбление и повредили их автомобили. Следствие ведется по факту насилия со стороны двух или более лиц и повреждения чужого имущества", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным министерства, совершенное преступление карается лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет.
Между тем, грузинские СМИ сообщают, что жители Гудаури заблокировали движение автотранспорта на дороге Мцхета - Степанцминда - Ларс (дорога по направлению границы с Россией), с требованием освободить вызванных в полицию на допрос и задержанных участвовавших в конфликте четырех грузинских парапланеристов. В результате протеста на трассе образовалась километровые пробки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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