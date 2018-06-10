Лионель Месси пригрозил завершить карьеру в сборной Аргентины

Форвард "Барселоны" Лионель Месси допустил, что может завершить карьеру в национальной команде Аргентины после окончания предстоящего чемпионата мира 2018 года в России. На групповом этапе Аргентина встретится с Исландией, Хорватией и Нигерией. Добавим, что сборная Аргентины уже прилетела в Россию, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он закончится для нас.

Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено.

На чемпионате мира выступит много хороших игроков, но сборная Аргентины тоже обладает качественными футболистами, которых хотела бы заполучить любая национальная команда", - сказал Месси в интервью Sport.es.

Напомним, что за последние несколько лет Аргентины дважды проиграла финал Кубка Америки, а также уступила Германии в финале ЧМ-2014.