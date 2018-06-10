Салах заявил о готовности сыграть в первом матче на ЧМ-2018
Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах будет готов сыграть в стартовом матче чемпионата мира - 2018 против команды Уругвая, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом футболист, восстанавливающийся после травмы плеча, сообщил во время открытой тренировки, которую подопечные Эктора Купера провели в Грозном.
"У меня хорошее самочувствие. Я настроен сыграть в матче с командой Уругвая", - сказал форвард.
Также лидер "фараонов" рассказал об амбициях команды на мундиале.
"Не знаю, как далеко зайдет наша команда, но мы хорошо подготовлены, настроены и с большими надеждами. Мы через 28 лет вернулись на чемпионат мира с хорошим настроем", - отметил Салах.
Чемпионат мира - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта на групповой стадии турнира сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и России.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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