Салах заявил о готовности сыграть в первом матче на ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах будет готов сыграть в стартовом матче чемпионата мира - 2018 против команды Уругвая, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом футболист, восстанавливающийся после травмы плеча, сообщил во время открытой тренировки, которую подопечные Эктора Купера провели в Грозном.

"У меня хорошее самочувствие. Я настроен сыграть в матче с командой Уругвая", - сказал форвард.

Также лидер "фараонов" рассказал об амбициях команды на мундиале.

"Не знаю, как далеко зайдет наша команда, но мы хорошо подготовлены, настроены и с большими надеждами. Мы через 28 лет вернулись на чемпионат мира с хорошим настроем", - отметил Салах.

Чемпионат мира - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта на групповой стадии турнира сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и России.