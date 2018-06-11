ФИФА показала, как выглядят индивидуальные награды ЧМ-2018 - ФОТО

В ФИФА представили индивидуальные награды футболистам на чемпионате мира по футболу 2018 года, который с 14 июня по 15 июля пройдет в 11 городах России, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня .

Это "Золотая перчатка" (приз лучшему вратарю турнира), "Золотой мяч" (приз лучшему игроку ЧМ-2018) и "Золотая бутса" (награда лучшему бомбардиру мундиаля). Также свои награды получат лучший молодой игрок и лучший тренер турнира.

Напомним, на прошлом чемпионате мира лучшим игроком был признан аргентинец Лионель Месси, Приз лучшему бомбардиру забрал Хамес Родригес из Колумбии, лучшим голкипером признали немца Мануэля Нойера. Лучшим молодым игроком стал француз Поль Погба, а тренером - Луи ван Гал из сборной Голландии.

Все 32 сборные чемпионата мира поделены на восемь групп по четыре команды в каждой. По две команды из каждого квартета после группового этапа выйдут в 1/8 финала.