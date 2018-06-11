У берегов Японии разбился истребитель ВВС США

В районе японского острова Окинава утром в понедельник потерпел крушение истребитель ВВС США F-15, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолет, который был приписан к базе ВВС США "Кадена", упал в море к югу от острова, в восьмидесяти километрах от города Наха - административного центра префектуры. Крушение произошло во время тренировочного полета вскоре после взлета.

Пилот катапультировался и был спасен японскими силами самообороны. По данным СМИ, он получил перелом ноги, его жизни ничто не угрожает.

Министр обороны Ицунори Онодэру потребовал от США "досконального обеспечения безопасности полетов" в связи с крушением истребителя. Он добавил, что американцы должны принять меры, исключающие повторение подобного в будущем.

Заместитель губернатора Окинавы Моритакэ Томикава заявил, что не испытывает "ничего, кроме гнева". Власти провинции намерены заявить протест командованию США.

F-15C Eagle - американский всепогодный истребитель четвертого поколения. Был передан в эксплуатацию в 1976 году. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе.

Самолеты F-15 применялись в военных конфликтах на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии.

Это не первый инцидент с военнослужащими США, расквартированными на Окинаве.

Осенью прошлого года нетрезвый американский морпех выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с малолитражным грузовиком, за рулем которого был пожилой японец. Местный житель погиб. Военнослужащего осудили на четыре года заключения.

В декабре над школой с пролетавшего вертолета упал иллюминатор, один ребенок получил легкие ранения. В апреле этого года на школьный двор упал парашют американских ВВС.