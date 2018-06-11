Глава аппарата Белого дома назвал «убогим» свое место работы

11 июня 2018 07:17

Глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал "убогим" местом работы администрацию президента США. Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Материал газеты посвящен разногласию в Белом доме: в то время как президент США Дональд Трамп ведет энергичную внешнюю политику, его помощники и советники в администрации в Вашингтоне задумываются об уходе.

Среди них, по данным источников издания, и Келли, назвавший Белый дом "убогим" место работы. Он, а также его заместитель Джо Хагин уже просчитывают, когда смогут уйти из администрации.

Однако, несмотря на частые слухи об уходе, Келли продолжает работу с президентом. В частности, вместе с ним он отправился на саммит 12 июня в Сингапуре.

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