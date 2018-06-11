Глава аппарата Белого дома назвал «убогим» свое место работы
11 июня 2018 07:17 120
Глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал "убогим" местом работы администрацию президента США. Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Материал газеты посвящен разногласию в Белом доме: в то время как президент США Дональд Трамп ведет энергичную внешнюю политику, его помощники и советники в администрации в Вашингтоне задумываются об уходе.
Среди них, по данным источников издания, и Келли, назвавший Белый дом "убогим" место работы. Он, а также его заместитель Джо Хагин уже просчитывают, когда смогут уйти из администрации.
Однако, несмотря на частые слухи об уходе, Келли продолжает работу с президентом. В частности, вместе с ним он отправился на саммит 12 июня в Сингапуре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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