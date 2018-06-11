Назарбаев предложил проложить железную магистраль от Шанхая до Берлина

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который ранее подписал указ об отказе от кириллицы, постановил перевести страну на, предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) реализовать проект Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ). Об этом он заявил в воскресенье на 18-м заседании Совета глав государств - членов ШОС в Циндао, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС - ЕАЭС (Евразийский экономический союз - Ред., а в будущем, надеемся, и ЕС", - подчеркнул Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана рассказал о запуске Международного финансового центра "Астана", который воплотит в себе лучшие модели ведущих мировых финансовых центров и окажет положительное влияние на экономику Казахстана и развитие финансовой системы всех стран ШОС.