В США разбился самолет: четыре человека погибли

Жертвами крушения небольшого самолета в американском штате Висконсин стали четыре человека, сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, самолет потерпел крушение недалеко от муниципального аэропорта в округе Монро в воскресенье около полудня по местному времени.

Самолет упал в лесистой местности к северу от поля и загорелся. Причина крушения неизвестна. В результате трагедии находившиеся на борту четыре человека погибли.