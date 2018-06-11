В Багдаде загорелось хранилище для бюллетеней
11 июня 2018 07:31 197
В Багдаде в хранилище для бюллетеней с парламентских выборов произошел пожар. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным иракского МВД, пожар произошел в одном из четырех складов, где хранились ящики с бюллетенями. При этом власти заявили, что ни один из ящиков не сгорел.
Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади назвал пожар "заговором" против страны.
"Поджог [хранилищ для бюллетеней] - это заговор, нацеленный на страну и ее демократию. Мы примем все необходимые меры и ударим железным кулаком по всем, кто подрывает безопасность страны и ее жителей", - сказал Аль-Абади.
Отмечается, что эксперты начали выяснять причину пожара для составления детального отчета об инциденте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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