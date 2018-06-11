Трамп: "Европейский Союз – хуже Китая"

11 июня 2018 08:43

Когда президент Франции Эммануэль Макрон посетил Вашингтон, он и президент США Дональд Трамп провели жесткую беседу о торговле, которая предвещала спад трансатлантических отношений на саммите G7. Об этом пишет Axios.com, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

На своей двусторонней встрече в кабинете Белого дома 24 апреля Макрон сказал Трампу: "Давайте работать вместе, у нас обоих есть проблема в Китае", согласно источнику в комнате Трамп ответил, что Европейский Союз "хуже Китая".

"Затем он рассказал о Германии и автомобилях", - добавил источник. 
Трамп также говорит, что Америка имеет довольно сбалансированные торговые отношения с Францией, но что торговые отношения США и Европы очень несправедливы.

Напомним, что лидеры стран Большой семерки по итогам саммита в Канаде согласовали совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, потому что он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо. В отношениях между странами возникло напряжение из-за намерений Вашинтона пересмотреть условия взаимной торговли.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая, как и ожидалось, объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин - 25% для стали и 10% для алюминия.

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