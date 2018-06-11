Италия закрыла порты для судна с 600 мигрантами

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини распорядился закрыть итальянские порты для судна Aquarius, которое направлялось к берегам Сицилии с 629 мигрантами, спасенными в Средиземном море, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации Sos Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних, 11 детей и семь беременных женщин.

В воскресенье Сальвини в срочном письме предложил принять судно островному государству, назвав Мальту "более безопасным портом". Ее власти, как передает местное издание Malta Today, в ответ на ультиматум главы итальянского МВД заявили, что спасательные операции Aquarius прошли в ливийском районе поиска, а координировались спасательным центром в Риме.

Таким образом Мальта заявила, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius, и также отказать давать ему причал. Cогласно сайтам, отслеживающим передвижение морских судов, по состоянию на вечер воскресенья, небольшое 74-метровое судно со спасенными мигрантами дрейфует между побережьем Мальты и Сицилии.

В минувшую пятницу мальтийские власти отказались принять другое судно одной из действующих в районе НПО, которое перевозило 126 спасенных мигрантов. Несмотря на тяжелые погодные условия, ему была предложена только помощь в море без захода в порт. В итоге корабль принял сицилийский порт Поццалло.

Реакция мальтийских властей привела к появлению совместной ноты Сальвини и министра инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли. Они вновь призвали Мальту оказать помощь cудну Aquarius, подчеркнув, что Италия не может "в одиночку справляться с гигантским феноменом" нелегальной миграции.

"Мальта не может отворачиваться, когда речь идет о соблюдении международных договоров по спасению человеческих жизней", - заявили итальянские министры.

По данным Международной организации по миграции на 1 июня, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала 2018 года превысило 32 тысячи человек, за тот же период в 2017 году в Европу прибыло 70 тысяч.