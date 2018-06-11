Пожар в лондонской больнице: пострадали семь человек

В больнице в лондонском боро Энфилд произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщается на сайте пожарной службы города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, 45 человек были эвакуированы до прибытия пожарной бригады. Семерым пациентам оказали медицинскую помощь после того, как они отравились дымом. Еще 15 человек на время поместили в другое учреждение.

На месте работали восемь пожарных расчетов и 58 пожарных. Причина возгорания, которое произошло в подвале больницы, устанавливается.