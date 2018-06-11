Пожар в нежилом здании в Турции вызвал панику

Пожар в нежилом здании в городе Бурса вызвал панику. Местные жители сделали все возможное, чтобы потушить пожар своими руками. В результате усилий граждан работа пожарной команды была значительно упрощена, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Инцидент произошел в районе Моллафенари в центральном районе Османгази в Бурсе. Согласно полученной информации, пожар начался ночью по неизвестной причине в нежилом здании. По словам жителей, после сильного взрыва языки пламени начали подниматься из одноэтажного здания. За короткое время вся постройка была охвачена пожаром, и граждане прилагали все усилия, чтобы предотвратить его переброс на другие здания. Местные жители немедленно сообщили об инциденте в службу спасения и скорую помощь. На место происшествия прибыли полицейские, бригады пожарных и кареты скорой помощи. Вскоре огонь был взят под контроль. После пожара дом пришел в негодность.

Полиция начала расследование причин пожара.